Kütahya'da karantinaya alınan köyde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
09.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:47
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün karantinaya alınmasının ardından harekete geçtiklerini belirtti.
Gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydeden Biçer, "Ekiplerimizce köyümüzün sokakları köpüklü sularla yıkandı." dedi.
Kaynak: AA