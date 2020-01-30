Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

30.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:38

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA