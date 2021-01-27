Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
27.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:16
Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'nda yoğun kar yağışı sebebiyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Domaniç-İnegöl kara yolunda yola hazırlıksız çıkan sürücüler zorluk yaşıyor.
Karayolları ekipleri, yolları trafiğe açık tutmak için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit