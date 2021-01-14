Domaniç Dağında kar yağışı etkili oluyor
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Domaniç Dağında kar yağışı etkili oluyor

14.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:50

Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Hazırlıksız araçlarıyla yola çıkan sürücüler karlı yollarda zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri, yolları trafiğe açık tutmak için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Domaniç Dağında kar yağışı etkili oluyor
Domaniç Dağında kar yağışı etkili oluyor
Domaniç Dağında kar yağışı etkili oluyor
Domaniç Dağında kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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