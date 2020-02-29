Kütahya'da kar yağışı ulaşımı etkiliyor

29.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:14

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor.



Karayolları ekipleri iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Kocayayla mevkisinde hasarlı kazalar meydana geldi.

Kaynak: AA