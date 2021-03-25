Kütahya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Kütahya'da aralıklarla devam eden kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kütahya'da aralıklarla devam eden kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı.

Yağış nedeniyle il merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 1 metreye ulaştı.

Kent merkezinde belediye, şehirler arası yollarda ise Karayolları ekipleri, kar tutmaya başlayan bölgelerde çalışma yürütüyor.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini bağlayan 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Trafik ekipleri, şehirler arası kara yollarında buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 47 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin