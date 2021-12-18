Kütahya'da kar yağışı etkili oluyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da etkili olan kar yağışıyla şehir merkezi beyaza büründü.

Kentte gece başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde kara dönüştü.

Yağış dolayısıyla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Kent sakinleri beyaza bürünen Zafer Meydanı başta olmak üzere, güzel manzarada fotoğraf çektirerek karın keyfini çıkardı.

Ayrıca, belediye ekipleri şehir içi yolları trafiğe açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.