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KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA, sabah saatlerinde etkisi artan kar yağışıyla beyaza büründü.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA, sabah saatlerinde etkisi artan kar yağışıyla beyaza büründü. Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışma başlattı

Kütahya'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezinde park ve bahçeler, bembeyaz oldu. Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışma başlattı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu kentte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışının kentte pazartesi gününe kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

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