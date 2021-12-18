KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA, sabah saatlerinde etkisi artan kar yağışıyla beyaza büründü. Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışma başlattı

Kütahya'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezinde park ve bahçeler, bembeyaz oldu. Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışma başlattı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu kentte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışının kentte pazartesi gününe kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.