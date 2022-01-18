Kütahya'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakım evleri, özel eğitim kurslarında yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.