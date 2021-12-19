Kütahya'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşurken, çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

Kütahya'da karla kaplanan tarihi yapılar, ağaçlar ve parklar seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. Kar yağışı sonrası il genelinde güzel görüntülerin oluştuğunu belirten vatandaşlar, "Kar yağınca bayağı sevindik, çünkü bu şehre

kar gerçekten çok yakışıyor. Ağaçların üzeri karla kaplı, resmen kartpostallık görüntüler var. İnsan izlemeye doyamıyor" dediler.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu kent merkezinde çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. - KÜTAHYA