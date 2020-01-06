Kütahya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

06.01.2020 08:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:11

Kütahya, yoğun kar yağışı ile yeniden beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.



Kütahya Belediyesi araçların şehir içerisinde ulaşımda sorun yaşamaması için kar temizleme çalışması başlattı.



Şehirlerarası Kütahya-Eskişehir, Kütahya-Afyonkarahisar, Kütahya-Tavşanlı ve Gediz-Kütahya yollarında da araçların zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmalarına izin verilmiyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA