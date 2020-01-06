Kütahya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Kütahya, yoğun kar yağışı ile yeniden beyaza büründü.
Kütahya, yoğun kar yağışı ile yeniden beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.
Kütahya Belediyesi araçların şehir içerisinde ulaşımda sorun yaşamaması için kar temizleme çalışması başlattı.
Şehirlerarası Kütahya-Eskişehir, Kütahya-Afyonkarahisar, Kütahya-Tavşanlı ve Gediz-Kütahya yollarında da araçların zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmalarına izin verilmiyor. - KÜTAHYA