Kütahya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
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Kütahya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Kütahya, yoğun kar yağışı ile yeniden beyaza büründü.

06.01.2020 08:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:11
Kütahya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

, yoğun kar yağışı ile yeniden beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.


Kütahya Belediyesi araçların şehir içerisinde ulaşımda sorun yaşamaması için kar temizleme çalışması başlattı.


Şehirlerarası Kütahya-Eskişehir, Kütahya-Afyonkarahisar, Kütahya-Tavşanlı ve Gediz-Kütahya yollarında da araçların zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmalarına izin verilmiyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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