Kütahya'da kar etkili oldu
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Kütahya'da kar etkili oldu

23.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:15
Kütahya'da kar etkili oldu

Kütahya kent merkezi kar yağışıyla beyaza büründü.

Kütahya kent merkezi kar yağışıyla beyaza büründü.

İl genelinde sabah başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.

Kent merkezinde belediye, şehirler arası yollarda ise karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde çalışma başlattı.

Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Trafik ekipleri şehirler arası kara yollarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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