Kütahya'da kapalı iş yerlerinde de maske takma zorunluluğu getirildi
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Kütahya'da kapalı iş yerlerinde de maske takma zorunluluğu getirildi

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, fabrika, atölye, plaza gibi gibi kapalı iş yeri-ofis olarak tanımlanan alanlar ve diğer iş yerlerinde, vatandaşların toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda maske...

Kütahya'da kapalı iş yerlerinde de maske takma zorunluluğu getirildi
25.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:58

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, fabrika, atölye, plaza gibi gibi kapalı iş yeri-ofis olarak tanımlanan alanlar ve diğer iş yerlerinde, vatandaşların toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda maske takılması zorunluluğuna kararı verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve maske kullanımına yönelik denetimlerin belirtilen esaslara göre artırılması gerekmektedir.İlimizde alınan bahse konu Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında mezkur olan maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, maske kullanım kurallarına tekraren uymadığı tespit edilen vatandaşlara TCK'nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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