Kütahya'da kanalizasyon kazısında toprak altında kalan işçi kurtarıldı
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Kütahya'da kanalizasyon kazısında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

28.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:26
Kütahya'da kanalizasyon kazısında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Kütahya'da, kanalizasyon için kazı yapılırken toprak altında kalan işçiyi ekipler kurtardı.

Kütahya'da, kanalizasyon için kazı yapılırken toprak altında kalan işçiyi ekipler kurtardı.

Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınında, iş makinesiyle kazı yapılırken toprak kayması meydana geldi.

Omuzlarına kadar toprak altında kalarak yaralanan Yunus Teker'in (20) kurtarılması için bölgeye ekipler sevk edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Teker, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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