Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
22.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:40

Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samet İnönü yönetimindeki 52 KA 917 plakalı motosiklet, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 5'inci kilometresinde yol kenarındaki fabrikaya girmek için manevra yapan Adem Çıngırak'ın kullandığı 34 JC 7277 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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