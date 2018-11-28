Kütahya'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 6 Yaralı
Kütahya'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.
Kütahya'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.
Kimliği henüz belirlenemeyen İran uyruklu sürücünün kullandığı 06 MM 787 plakalı kamyonet, Kütahya-Eskişehir karayolunun 13. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile biri bebek 5 İran uyruklu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.