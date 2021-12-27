Kütahya'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü öldü
AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da, kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
ESKİŞEHİR (AA) - Kütahya'da, kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ergün Özcan (42) yönetimindeki 26 AEC 928 plakalı minibüs, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 35. kilometresinde, aynı yönde giden C.Ç'nin kullandığı 54 AER 311 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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