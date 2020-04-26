Kütahya'da kahvehanede kumar oynayan 25 kişiye "sosyal mesafe" cezası Kütahya'da kahvehanede kumar oynayan 25 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.

Kütahya'da kahvehanede kumar oynayan 25 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'nde kapalı olması gereken iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 25 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı. İş yeri sahibi hakkında ise yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

İş yerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen kumar malzemeleriyle "Evde kal" yazdı.

Kaynak: AA