Kütahya'da kaçakçılık operasyonu Kütahya'da, gümrük kaçağı tütün mamülü ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kütahya'da, gümrük kaçağı tütün mamülü ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Tavşanlı, Emet, Gediz ve Simav ilçelerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı tütün sattıkları iddia edilen bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 47 bin 114 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün, 26 cinsel içerikli ürün, 14 paket nargile tütünü ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA