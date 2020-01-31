Kütahya'da kaçakçılık operasyonu

Kütahya'da kaçakçılık operasyonu

Kütahya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

31.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:50
Kütahya'da kaçakçılık operasyonu

'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


Kütahya ekipleri, gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlere yönelik yaptıkları çalışma kapsamında Ahmet Derin Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdu.


Ekipler, araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1074 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.


Şüpheli V.G. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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