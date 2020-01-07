Kütahya'da kaçakçılık operasyonu

Kütahya'da kaçakçılık operasyonu

Kütahya'da gümrük kaçağı olduğu belirlenen 8 bin 97 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

07.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:56
Kütahya'da kaçakçılık operasyonu

'da gümrük kaçağı olduğu belirlenen 8 bin 97 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı cinsel ürün satıldığı belirlenen üç iş yerine operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 6 bin 236 kapsül, 666 paket macun, bin 115 sprey-mendil, 42 paket çikolata ve 38 geciktirici krem olmak üzere toplam 8 bin 97 cinsel içerikli ürün bulunarak iş yeri sahipleri hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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