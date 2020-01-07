Kütahya'da kaçakçılık operasyonu

07.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:56

Kütahya'da gümrük kaçağı olduğu belirlenen 8 bin 97 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı cinsel ürün satıldığı belirlenen üç iş yerine operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 6 bin 236 kapsül, 666 paket macun, bin 115 sprey-mendil, 42 paket çikolata ve 38 geciktirici krem olmak üzere toplam 8 bin 97 cinsel içerikli ürün bulunarak iş yeri sahipleri hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA