Kütahya'da kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi Kütahya'da, bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi.

Kütahya'da, bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı. Balıklı Mahallesi'ndeki bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 bin maske ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Maskeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Kaynak: AA