Kütahya'da kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi
Kütahya'da, bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi.
07.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:56
Kütahya'da, bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.
Balıklı Mahallesi'ndeki bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 bin maske ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Maskeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA