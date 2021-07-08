Kütahya'da kaçak tütün ve sigara operasyonu
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Kütahya'da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Kütahya'da kaçak tütün ve sigara operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir işyerinde yapılan aramada, 4 bin adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron (sigara), 31 Kilogram bandrolsüz kıyılmış açık tütün ve 200 gram bandrolsüz pipo tütünü ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir işyerinde yapılan aramada, 4 bin adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron (sigara), 31 Kilogram bandrolsüz kıyılmış açık tütün ve 200 gram bandrolsüz pipo tütünü ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, H.K isimli şahsın, Tavşanlı ilçesinde işletmekte olduğu işyerinde bandrolsüz ürün sattığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şahsın işyerine yapılan operasyonda, 4 bin adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron (sigara), 31 Kilogram bandrolsüz kıyılmış açık tütün ve 200 gram bandrolsüz, pipo tütünü, 5 bin adet sigara sarma kağıdı, 5 bin 400 adet bandrolsüz, sigara filtresi ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.K isimli şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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