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Kütahya'da kaçak tütün operasyonu

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da kaçak tütün operasyonu

Kütahya'da düzenlenen operasyonda 240 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen operasyonda 240 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen S.A'yı takibe aldı.

Şüphelinin bulunduğu aracı Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada birer kilogramlık paketler halinde 240 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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