Kütahya'da kaçak tütün operasyonu
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Kütahya'da kaçak tütün operasyonu

18.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:39
Kütahya'da kaçak tütün operasyonu

Kütahya'da polis ekiplerince bir işyeri ve araçta yapılan aramada 5 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş Makaron ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince bir işyeri ve araçta yapılan aramada 5 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş Makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Gaybi Efendi Mahallesinde faaliyet gösteren işletmeciliğini M. K. isimli şahsın yaptığı bir işyerinde ve şahsın aracında yapılan aramada 5 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş Makaron ele geçirildi.

Şüpheli M. K. hakkında soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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