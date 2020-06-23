Kütahya'da kaçak tütün operasyonu Kütahya'da gümrük kaçağı tütün mamulü ele geçirildi.

Kütahya'da gümrük kaçağı tütün mamulü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak tütün satıldığı iddia edilen bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 bin 520 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 95 kilogram kıyılmış tütün, 400 gram nargile tütünü, 98 bin 600 boş makaron, 390 sökülmüş bandrol ve 2 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA