Kütahya'da kaçak tütün operasyonu

Kütahya'da kaçak tütün operasyonu

Kütahya'da gümrük kaçağı tütün sattığı iddia edilen 14 iş yeri sahibine adli işlem, 5 iş yeri sahibine ise idari işlem yapıldı.

29.01.2020 23:08 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:29
Kütahya'da kaçak tütün operasyonu

'da gümrük kaçağı tütün sattığı iddia edilen 14 iş yeri sahibine adli işlem, 5 iş yeri sahibine ise idari işlem yapıldı.


İl ekiplerince il merkezi ve ilçelerde tütün mamulü satışı yapan 60 iş yerinde 44 ekip 150 personelle denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 141 bin 400 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 108 bin 910 adet boş makaron, 145 kilo 380 gram kıyılmış tütün, 5 kilo 250 gram nargile tütünü, 238 adet puro, 607 adet sökülmüş bandrol ele geçirildi. Gümrük kaçağı tütün sattığı belirlenen 14 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem, 5 şahıs hakkında ise 4733 SKM suçundan idari işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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