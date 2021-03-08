Kütahya'da kaçak silah ticaretine geçit yok
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Kütahya'da kaçak silah ticaretine geçit yok

08.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:21
Kütahya'da kaçak silah ticaretine geçit yok

Kütahya'da kaçak silah ticareti yaptığı öne sürülen şahsın evinde 2 adet ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.

Kütahya'da kaçak silah ticareti yaptığı öne sürülen şahsın evinde 2 adet ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde C.B. isimli şahsın Kütahya il merkezinde bulunan evi ile Altıntaş ilçesinde bulunan evinde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi elde edildi. Ekipler tarafından şüphelinin iki evinde yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 21 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet 7.62 mm çapında G-3 piyade tüfeği fişeği ve 1 adet tabanca kılıfı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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