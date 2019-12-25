Kütahya'da kaçak sigara operasyonu

Kütahya'da kaçak sigara operasyonu

Kütahya'da, 2 bin 533 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

25.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:50
Kütahya'da kaçak sigara operasyonu

'da, 2 bin 533 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl ekipleri, kent merkezindeki bazı iş yerlerinde gümrük kaçağı sigara ve alkollü içecek satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 533 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ile birer litrelik 15 şişe içki ele geçirdi.

Gümrük kaçağı ürün satan iki iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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