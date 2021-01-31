Kütahya'da kaçak gıda ürünleri ele geçirildi
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Kütahya'da kaçak gıda ürünleri ele geçirildi

31.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:26
Kütahya'da kaçak gıda ürünleri ele geçirildi

KÜTAHYA'da polis ekipleri ihbar üzerine 2 işyerine düzenledikleri baskında ülkeye kaçak yollardan sokulan aralarında peynir çeşitleri ile çay ve bakliyat ürünlerinin olduğu gıda maddelerine el koydu.

KÜTAHYA'da polis ekipleri ihbar üzerine 2 işyerine düzenledikleri baskında ülkeye kaçak yollardan sokulan aralarında peynir çeşitleri ile çay ve bakliyat ürünlerinin olduğu gıda maddelerine el koydu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki 2 işyerinde kaçak gıda ürünleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İşyerlerine düzenlenen baskında ülkeye yasa dışı, kaçak yollardan getirildiği tespit edilen çok çeşitli gıda maddesi bulundu. Baskında pirinç, makarna, peynir çeşitleri ile çaydan oluşan  çok sayıda gıda ürününe polis el koydu. İşyeri yetkilisi 4 şüpheli, gözaltına alındı. 

Kütahya'da kaçak gıda ürünleri ele geçirildi
Kütahya'da kaçak gıda ürünleri ele geçirildi
Kütahya'da kaçak gıda ürünleri ele geçirildi
Kütahya'da kaçak gıda ürünleri ele geçirildi
Kütahya'da kaçak gıda ürünleri ele geçirildi
Kütahya'da kaçak gıda ürünleri ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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