Kütahya'da kaçak gıda ürünleri ele geçirildi

KÜTAHYA'da polis ekipleri ihbar üzerine 2 işyerine düzenledikleri baskında ülkeye kaçak yollardan sokulan aralarında peynir çeşitleri ile çay ve bakliyat ürünlerinin olduğu gıda maddelerine el koydu.

KÜTAHYA'da polis ekipleri ihbar üzerine 2 işyerine düzenledikleri baskında ülkeye kaçak yollardan sokulan aralarında peynir çeşitleri ile çay ve bakliyat ürünlerinin olduğu gıda maddelerine el koydu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki 2 işyerinde kaçak gıda ürünleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İşyerlerine düzenlenen baskında ülkeye yasa dışı, kaçak yollardan getirildiği tespit edilen çok çeşitli gıda maddesi bulundu. Baskında pirinç, makarna, peynir çeşitleri ile çaydan oluşan çok sayıda gıda ürününe polis el koydu. İşyeri yetkilisi 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı