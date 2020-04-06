Kütahya'da kaçak 3 bin maske ele geçirildi Kütahya'da polis ekiplerince kaçak tıbbi maske üretimi yapan iş yerine düzenlenen baskında, piyasaya sürülmeye hazır 3 bin maske ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince kaçak tıbbi maske üretimi yapan iş yerine düzenlenen baskında, piyasaya sürülmeye hazır 3 bin maske ele geçirildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il merkezinde bir iş yerinde izinsiz olarak korucuyu maske üretimi yapıldığını tespit etti. İş yerine düzenlenen operasyonda 3 bin adet satışa hazır maske ele geçirildi. İş yeri işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA Kaynak: İHA