Son dakika haber: Kütahya'da çalıntı kablo operasyonu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, evinde çalıntı kablo bulunduran şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tavşanlı ilçesinde M.Y'nin evinde çalıntı kablo bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından şüphelinin evine yapılan operasyonda, 100 metre bakır haberleşme nakil kablosu, define aramada kullanılan dedektör, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ile 5 adet fişek, 20 gram kenevir tohumu, hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

AA / Ramazan Doğan - Son Dakika Haberleri

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