Kütahya'da kablo hırsızlığı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da tarihi Hisar Kalesi'nin ışıklandırmasına ait 400 metre kablo ile 8 projektör ampul çalındı.

Kalenin alt kısmında yer alan Türk bayrağı direğinin yanında bulunan ışıklandırma ekipmanları, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, ışıklandırmaya ait 400 metre 5 çarpı 4 bakır kablo ile birlikte, 8 tane 400 watt projektör ampulü ve camının çalındığını tespit etti.

Konuyla ilgili Kütahya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29 Ekim 2020 tarihinde ışıklandırması yapılarak, Kütahya'nın görünümünü değiştiren Kütahya Kalesi'nde yapılan emekler, ne yazık ki kendini bilmez kişi ya da kişiler tarafından sabote ediliyor. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatılması ve zanlıların yakalanması için çalışma başlattı."