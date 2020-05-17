Kütahya'da Kabaklar köyüne koronavirüs karantinası Kütahya'da Kabaklar köyüne koronavirüs karantinası Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyü, görülen Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar üzerine 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Kütahya'da Kabaklar köyüne koronavirüs karantinası

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyü, görülen Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar üzerine 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyünde Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan vakalar görülmesi üzerine karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vakalarla ilgili olarak bireysel izolasyonun yetersiz kalacağı için karantina uygulamasına karar verildiğini belirterek, 'Kabaklar köyü koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşım, yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 17 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.00'den, 31 Mayıs 2020 tarihi saat 14.00'e kadar 14 gün süreyle karantinaya uygulaması başlatıldı' denildi.

Kabaklar köyü giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kepçe ile jandarmanın 14 gün kalacağı bölgeye konteyner konması için zemin düzenleme çalışması yapıldı. Köye bağlantılı olan tüm yollar ilçe özel idaresine ait kepçe ile kapatıldı.

Kabaklar köyünde karantinaya alınan vatandaşlardan Ali Rıza Kabak, yaptığı açıklamada, "Köyümüz karantinaya alındı. Hasta olan arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum. Kızım hasta Kütahya'da yatıyor, onada acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA