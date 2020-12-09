Kütahya'da jeotermal sahalar ihale edilecek

Kütahya'da iki jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihale edilecek.

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'nın Simav ve merkez ilçelerinde toplam büyüklükleri sırasıyla 4 bin 331 ve 4 bin 583 hektar olan jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacak.

Sahaların ihalesi 24 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer