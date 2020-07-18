Kütahya'da, Jandarma Karakolu'na pompalı tüfekle ateş açıldı (1)
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.
18.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:09
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA