Kütahya'da İYİ Partili merkez ilçe başkanının kadın il yöneticisini darbettiği iddiası - Haberler
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Kütahya'da İYİ Partili merkez ilçe başkanının kadın il yöneticisini darbettiği iddiası

Kütahya'da İYİ Partili merkez ilçe başkanının kadın il yöneticisini darbettiği iddiası
AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel, aynı partinin Merkez İlçe Başkanı R.K'nin kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

KÜTAHYA (AA) - İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel, aynı partinin Merkez İlçe Başkanı R.K'nin kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine giden Sülbiye Yüksel (51), darp raporu aldı.

Polise şikayette bulunan Yüksel'in ifadesinde, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan R.K'nin parti binasındaki toplantı sonrası odasına geldiğini, yaşanan sözlü tartışmanın ardından boğazını sıkıp iki kez yumruk attığını ileri sürdü.

Bunun üzerine R.K'nin, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'nde ifadesinin alındığı, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Sülbiye Yüksel, yaptığı açıklamada, olayın 7 Aralık akşamı yaşandığını belirterek, "O sırada partimizin Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray-Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçını izliyordu. Aynı dakikalarda ben şiddet gördüm. Bana yapılan, karşıdaki insanın zayıflığını gösterir. Bu kişi kadına şiddeti alışkanlık haline getirmiş. Ben adalete güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksel, olayın peşini bırakmayacağını, yargıda hakkını arayacağını sözlerine ekledi.

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AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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