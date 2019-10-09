Kütahya'da itfaiyeden baca temizliği uyarısı

09.10.2019 16:48

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesi vatandaşlara baca temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

İtfaiye Müdürü Nihat Saltık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bacaların belirli periyotlarla kontrol edilerek temizlenmesinin yangın ve zehirlenme risklerini azaltacağını vurguladı.

Tıkanan bacalardan tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazının ölümlere, biriken kurumların ise yangınlara neden olduğuna dikkati çeken Saltık, şunları kaydetti:

"Havaların soğumasıyla bundan sonra katı yakıtlar ve kombiler yanmaya başlayacak. Kış tamamen bastırmadan vatandaşlarımızın mutlaka bacalarını temizlettirmeleri lazım. Bacanın iyi bir ısınma için açık olması gerekiyor. Yaşanabilecek olası olumsuzluklar için bacanın çekişi, duman tahliyesi iyi olması lazım. İyi bir duman tahliyesi olmaması demek, ters bir rüzgar neticesinde dumanın evin içine gelmesiyle karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açacaktır. İnsanlarımızın bu şekilde mağduriyet yaşamamaları için baca temizliği büyük önem arz etmektedir. Yarın bir gün kar yağdığında baca temizliği çok kolay olmayacaktır. Vatandaşlarımız kendi imkanları varsa baca temizliğini yapabilirler ya da bunun için İtfaiye Müdürlüğümüze müracaat edebilirler."

Bacaların çatlak veya sıvasız olmasının da çekişi etkileyeceğine değinen Saltık, baca çapının da en az 13 santimetre, binadan yüksekliğinin de en az 1 metre olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA