Kütahya'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Haberler

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Kütahya'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Kütahya'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı sebebiyle "İstiklal Marşı'nı Anlayabilmek" programı düzenlendi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı sebebiyle " İstiklal Marşı'nı Anlayabilmek" programı düzenlendi.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Bugün bizlere verdiğiniz duygu ülkemizin her alanında, her yerde yaşanır inşallah. Allah ülkemize ve milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın" dedi.

Programda, günün anlam ve önemine dair düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Öğrencilerin ödüllerini Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ile Belediye Başkanı Alim Işık verdi.(EFE-) - KÜTAHYA

Kütahya'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Kütahya'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Kütahya'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Kütahya'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Kütahya'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstiklal Marşı, Kütahya, Yerel, Haberler

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