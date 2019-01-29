Kütahya'da İşsizlik Rakamları Düşük"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, il genelinde iş gücüne katılımın ciddi oranda yüksek olduğunu, kentteki işsizlik rakamlarının Türkiye ortalamasıyla mukayese edilemeyecek kadar düşük olduğunu bildirdi.



Vali Toraman, İŞKUR İl Müdürlüğünde düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Kütahya'da sanayinin gelişmesiyle iş gücüne ciddi katılım olduğunu söyledi.

İşsizlik rakamının Kütahya'da makul seviyelerde olduğunu belirten Toraman, şöyle konuştu.

"Kütahya'mızda sanayinin de gelişmesine bağlı olarak iş gücüne katılım çok ciddi oranda yüksek. Dolayısıyla işsizlik rakamlarımız Türkiye ortalamasıyla mukayese edilemeyecek kadar düşük. Bu da tabii bizi mutlu eden rakamlar. Bazen dönemsel olarak ufak tefek oynamalar olabiliyor. Uzun yıllar seyrine baktığımızda ilimizdeki işsizlik oranlarının oldukça makul seviyelerde olduğu değerlendirilebilir. Kaldı ki ilave ve halen devam eden yatırımlar potansiyelini düşündüğümüzde inşallah bunun daha da aşağıya düşeceğini açıkçası bekliyorum. Bu da pek çok açıdan şehrimizi daha problemsiz hale getiriyor."

Toraman, vatandaşların belli bir ekonomik seviyeye sahip olmasının beraberinde pek çok avantajı da getirdiğini dile getirerek, aksi durumda sosyal bazı sıkıntılar yaşanabileceğini, istihdam alanında iş gücü piyasasındaki bu olumlu ortamın sürmesini temenni ettiğini belirtti.

"İşe yerleştirme hedefi 9 bin 973 iken, 9 bin 998 olarak tamamlandı"

İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan da İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2018 hedefleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Geçen sene İŞKUR Genel Müdürlüğünce özel sektörde işe yerleştirme hedefi 9 bin 973 iken, gerçekleşmenin ise 9 bin 998 olduğunu aktaran Uçan, şunları kaydetti:

"Hedeflenen mesleki eğitim kursları 675 iken, biz bu hedefin de üstüne çıkarak bin 207 kurs gerçekleştirdik. İşbaşı eğitim programlarında ise verilen hedef 2 bin 580, gerçekleşen hedef ise 2 bin 518 olarak tamamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 ekim ayı itibarıyla iş gücüne katılım yüzde 53,7; istihdam oranı yüzde 47,5, işsizlik oranı ise yüzde 11,6 olarak tespit edildi."

Toplantı, verilen yer aldığı sunumun ardından sona erdi.

Kaynak: AA