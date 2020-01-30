Kütahya'da işsiz sayısı 26 bin 599

30.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:03

Kütahya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 1. Olağan Toplantısı Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıya; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.



Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne verilen yetki çerçevesinde açılan istihdam garantili/garantisiz ve özel politika mesleki eğitim kursları, işgücü eğitim faaliyetleri denetim raporu, 2019 yılı faaliyet raporu, 2020 yılı yıllık işgücü eğitim planı, engelli ve eski hükümlülere yönelik proje teklifleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, genç istihdam çocuk işçiliği konularına yönelik aktif işgücü eğitim faaliyetleri eylem planı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait konular görüşülerek karara bağlandı.



Temel istihdam bilgileri hakkında bilgiler verilen toplantıda kuruma kayıtlı işsiz sayısının 26 bin 599, işsizlik ödeneği alan işsiz sayısının ise 5 bin 622 olduğu bildirildi.



Engellilere ve eski hükümlülere yönelik mesleki eğitim kurs proje teklifleri kapsamında 2019 yılında kendi işini kurmak isteyen 15 vatandaşın projelerinden 7'sinin onaylandığı; 2020 yılının 1. döneminde ise 7 projeden 4'ünün olumlu değerlendirildiği belirtildi.



2020 yılı işgücü eğitim planı kapsamında açılması planlanan, 4 bin 376 katılımcıya ulaşması hedeflenen 30 kurs kurul onayına sunularak oy birliğiyle kabul edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA