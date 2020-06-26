Kütahya'da iş yerlerinde maske takma mecburiyeti getirildi Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri ile toplu yaşam alanlarında maske takma zorunluluğu getirildi.

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri ile toplu yaşam alanlarında maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde kapalı iş yeri, ofis olarak tanımlanan alanlar ile vatandaşların toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, fabrika, atölye, plaza gibi kapalı iş yeri, ofis olarak tanımlanan alanlar ve diğer iş yerlerinde, vatandaşların toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda maske takılması zorunluluğuna karar verdi. Bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve maske kullanımına yönelik denetimlerin belirtilen esaslara göre artırılması gerekmektedir."

Kaynak: AA