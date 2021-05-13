Kütahya'da iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı

Kütahya'da iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da bir iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 9 kişiye idari para cezası verildi.

Kütahya'da bir iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 9 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Balıklı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin penceresinden yoğun sigara dumanı yükseldiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, içeride kumar oynadıkları belirlenen 9 kişi hakkında 28 bin 350 liralık ceza tutanağı düzenledi.

Zabıta görevlileri, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerini mühürledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı
Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Özcan Deniz Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Diego Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kütahya'da iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 13:07:10. #1.14#

title