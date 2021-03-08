Kütahya'da "İş'te Kadın" konulu fotoğraf sergisi açıldı
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Kütahya'da "İş'te Kadın" konulu fotoğraf sergisi açıldı

08.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:12
Kütahya'da

Kütahya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İş'te Kadın" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kütahya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İş'te Kadın" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kütahya Belediyesi ve Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği iş birliğiyle düzenlenen sergide, dernek üyelerinin, dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği çalışan kadınların fotoğrafları yer aldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, belediye hizmet binası girişindeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, kadınların baş tacı olduğunu söyledi.

Kadınların evlerde ana, eş ve evlat, dışarıda iş ortağı, iş kadını, vatandaş ve toplumun olmazsa olmazı olduğunu belirten Işık, şöyle devam etti:

"Atasözlerimiz yerinde sözler, 'Evi yapan dişi kuştur' diye boşuna dememişler. Eğer evde kadın yoksa huzur da yoktur tertip ve düzen de yoktur. Evde kadın yoksa ana da çocuk da yoktur. Dolayısıyla böyle bir günde kadının elinin değdiği veya mutlaka içinde kadının olduğu fotoğraf sergisini arkadaşlarımız anlamlı bir şekilde planlamışlar. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Dernek başkanı Emel Oğur da anlamlı bir projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Etkinliğe katkı sağlayanlara çeşitli hediyeler takdim eden Işık, daha sonra katılımcılarla fotoğrafları inceledi.

Sergi, 12 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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