Kütahya'da inşaat işçilerinin silahlı kavgasına 2 tutuklama

01.09.2019 18:00

KÜTAHYA'da, inşaat işçisi Z.D. ve kardeşi Ü.D., borç alma nedeniyle çalışma arkadaşları olan Ö.K. ve A.K. kardeşlerle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Ö.K. ve A.K. tabancayla vurularak, Ü.D. ise bıçaklanarak yaralandı. Gözaltına alınan Ü.D. ve Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Zafertepe Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Z.D. ve kardeşi Ü.D., borç alma nedeniyle husumetli olduğu çalışma arkadaşı Ö.K. ve kardeşi A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.D. belindeki tabancayı çıkarıp, Ö.K. ve A.K.'ye ateş etti. İki kardeş mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. Bu sırada bacağından vurulan Ö.K., yanındaki bıçakla Ü.D.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ü.D., Ö.K. ve A.K. ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu olan Ü.D. kullandığı tabancayla, Ö.K. de bıçakla gözaltına alındı.

Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'nde ifadeleri alınan şüpheliler Ü.D. ve Ö.K., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp Kütahya E Tipi cezaevine konuldu. Şüphelilerden Z.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken olayda yaralanan A.K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA