Kütahya'da 'indi bindi' 20 TL oldu - Haberler
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Kütahya'da 'indi bindi' 20 TL oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'da 'indi bindi' 20 TL oldu

Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, akaryakıta gelen zamlar üzerine giderlerin arttığını gerekçe göstererek şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine zam istedi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, akaryakıta gelen zamlar üzerine giderlerin arttığını gerekçe göstererek şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine zam istedi.

Talebin belediye meclis toplantısında görüşülmesinin ardından taksimetre açılışı 7 lira, kısa mesafe ise 20 lira oldu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Esnaf Odası, Kütahya, Taksi, Yerel, Haberler

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