Kütahya'da 'indi bindi' 20 TL oldu
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, akaryakıta gelen zamlar üzerine giderlerin arttığını gerekçe göstererek şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine zam istedi.
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, akaryakıta gelen zamlar üzerine giderlerin arttığını gerekçe göstererek şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine zam istedi.
Talebin belediye meclis toplantısında görüşülmesinin ardından taksimetre açılışı 7 lira, kısa mesafe ise 20 lira oldu. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı - Yerel