İlkokul öğrencileri 23 Nisan klibi çekti
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İlkokul öğrencileri 23 Nisan klibi çekti

Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video klip hazırladı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video klip hazırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan'da evlerinde olacak Hisar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, bayramı çektikleri kliple kutladı.

Öğrenciler klipte, 23 Nisan sabahı birbirlerini arayan öğrenciler organize olup, okul bahçesine yol alıyor. Ellerinde bayraklar ile bahçeye giren öğrenciler daha sonra şiirler okuyor ve halk oyunları gösteresini sergiliyor.

Okulun sınıf öğretmeni Meliha Katağan, AA muhabirine, videonun sosyal medyadan bayram günü paylaşılacağını aktaran Katağan, "Salgın şartları nedeniyle kutlamadan vazgeçmek zorunda kaldığımızı duyan öğrencilerimiz çok üzüldü. Kendi aralarında çalışma yaparak bir video klip ortaya çıkardılar." dedi.

Öğrencilerden Aslı Yiğit ile Berna Bozdemir de arkadaşlarıyla birlikte güzel bir çalışma ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

İlkokul öğrencileri 23 Nisan klibi çekti
İlkokul öğrencileri 23 Nisan klibi çekti
İlkokul öğrencileri 23 Nisan klibi çekti
İlkokul öğrencileri 23 Nisan klibi çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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