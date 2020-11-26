Kütahya'da İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesi 155 milyon lira belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kütahya'da İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesi 155 milyon lira belirlendi

26.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:42
Kütahya'da İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesi 155 milyon lira belirlendi

Kütahya İl Özel İdaresinin 2021yılı bütçesinin 155 milyon lira olarak belirlendiği bildirildi.

Kütahya İl Özel İdaresinin 2021yılı bütçesinin 155 milyon lira olarak belirlendiği bildirildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, 2021 yılı bütçesinin yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinin oy birliğiyle 155 milyon olarak belirlendiğini söyledi.

Herhangi bir borçlanma olmadan denk bir bütçe hazırladıklarını ve bu yıl bütçede tarım ve turizme ayrılan oranı yaklaşık yüzde 200 oranda artırdıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor

"Bütçemizin yüzde 72'si merkez Özel İdare birim müdürlüklerine, yüzde 25 civarında başta milli eğitim müdürlüğü olmak üzere 10 tane paydaş çalıştığımız il müdürlüğüne ve yüzde 4,5 civarında da ilçe özel idare müdürlüklerine dağıtmış olduk. Bütçemizin yüzde 50'sini yatırımlara ayırdık, bu çok önemli bir rakam. Bütçe içerisinde en büyük payı yasa gereği milli eğitim müdürlüğüne ayırıyoruz. Onun haricinde bu seneye özel en fazla artış yaptığımız iki müdürlükten birisi il tarım müdürlüğü diğeri de turizme yönelik ayırdığımız paylardır. İl tarım müdürlüğüne 6 milyon gibi bir rakam ayırdık. Bunun tamamı hibedir ve şu ana kadar rekor bir seviyede ödenek ayırmış olduk."

Kütahya Valisi Ali Çelik de İl Özel İdaresinin ciddi anlamda iyi durumda olduğunu, katkı sunan ve emek veren herkese minnettar olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

İlgili Haberler

İl özel idaresinin 2021 yılı bütçesi 145 milyon TL olarak onaylandı
İl özel idaresinin 2021 yılı bütçesi 145 milyon TL olarak onaylandı
Bitlis İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçe ve yatırım görüşmeleri
Bitlis İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçe ve yatırım görüşmeleri
Büyükşehir'in 2021 yılı gelir, gider bütçesi belirlendi
Büyükşehir'in 2021 yılı gelir, gider bütçesi belirlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Öykü Karayel Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesi 155 milyon lira belirlendi - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 16:42:47. #1.15#
title