Kütahya'da İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesi 155 milyon lira belirlendi

Kütahya İl Özel İdaresinin 2021yılı bütçesinin 155 milyon lira olarak belirlendiği bildirildi.

Kütahya İl Özel İdaresinin 2021yılı bütçesinin 155 milyon lira olarak belirlendiği bildirildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, 2021 yılı bütçesinin yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinin oy birliğiyle 155 milyon olarak belirlendiğini söyledi.

Herhangi bir borçlanma olmadan denk bir bütçe hazırladıklarını ve bu yıl bütçede tarım ve turizme ayrılan oranı yaklaşık yüzde 200 oranda artırdıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bütçemizin yüzde 72'si merkez Özel İdare birim müdürlüklerine, yüzde 25 civarında başta milli eğitim müdürlüğü olmak üzere 10 tane paydaş çalıştığımız il müdürlüğüne ve yüzde 4,5 civarında da ilçe özel idare müdürlüklerine dağıtmış olduk. Bütçemizin yüzde 50'sini yatırımlara ayırdık, bu çok önemli bir rakam. Bütçe içerisinde en büyük payı yasa gereği milli eğitim müdürlüğüne ayırıyoruz. Onun haricinde bu seneye özel en fazla artış yaptığımız iki müdürlükten birisi il tarım müdürlüğü diğeri de turizme yönelik ayırdığımız paylardır. İl tarım müdürlüğüne 6 milyon gibi bir rakam ayırdık. Bunun tamamı hibedir ve şu ana kadar rekor bir seviyede ödenek ayırmış olduk."

Kütahya Valisi Ali Çelik de İl Özel İdaresinin ciddi anlamda iyi durumda olduğunu, katkı sunan ve emek veren herkese minnettar olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan