Kütahya'da İkinci Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor

Kütahya'da ikinci orman yangınına havadan müdahale devam ediyor

Emet ilçesinde çıkan yangına müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi

Domaniç'te rüzgar nedeniyle tam olarak kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmaları da sürüyor



KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki orman yangını rüzgar nedeniyle halen tam olarak kontrol altına alınamazken, Emet ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Emet'in Kabaklar köyü yakınlarında bulunan Tetik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Civar köylerin cami hoparlörlerinden yapılan anonsla vatandaşlardan söndürme çalışmalarına destek isteniyor.

Yangının çıktığı bölgenin yerleşim yerlerine yakın olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Domaniç ilçesindeki rüzgar nedeniyle halen tam olarak kontrol altına alınamayan orman yangınının söndürülmesi için Kütahya'nın yanı sıra civar illerden gelen ekipler, karadan ve havadan müdahalesini sürdürüyor.