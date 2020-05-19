Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

KÜTAHYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
19.05.2020 02:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:47

KÜTAHYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza saat gece yarısı Fuat Paşa Mahallesi Fatih Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Yiğit idaresindeki 43 AZ 386 plakalı otomobil ile 38'inci sokaktan caddeye çıkış yapmak isteyen Eray Cörten'in kullandığı 43 RA 094 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Murat Yiğit, eşi Kadriye, çocukları Hasan Buğra (4), Zeynep (5) ile diğer araç sürücüsü Eray Cörten ve yanında bulunan İrfan Tunuz, Fatih Gözütok yaralandı. Otomobil de sıkışan Kadriye Yiğit itfaiye ekipleri tarafından kapı kesilerek açılmasının ardından kurtarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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